للوقاية.. ظاهرة الغرق تكثر خلال رمضان أثناء الاستحمام بنهر النيل والترع

كتب عبد الرحمن سيد

حددت الإدارة العامة للحماية المدنية، مجموعة من التحذيرات للمواطنين وخاصة الشباب الذين يقومون بالهرب من حرارة الجو خلال شهر رمضان ويستحمون داخل نهر النيل والترع وشددت الإدارة على اتباع مجموعة من الإرشادات ومنها:

- عدم القفز أو نزول نهر النيل أو البحر من أماكن عالية لخطورة ذلك.

- ارتداء سترة النجاة في حالة عدم إجادة السباحة.

- تعلم المهارات الأساسية لإنقاذ نفسك أو غيرك.

- يجب عدم نزول المياه إلا بوجود مرافق يجيد السباحة.

- لا تستخدم أبدًا الأطواق فى الرياح القوية والأمواج العالية.

- قم بمتابعة ومراقبة الأطفال دائمًا.



- إذا رأيت شخصًا ولم تستطع المساعدة قم بتنبيه المنقذين والاتصال بالإسعاف على رقم 123.

- اتبع تعليمات المنقذ.