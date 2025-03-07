السعودية ترحب باستضافة اللقاء "الأمريكى- الأوكرانى" فى جدة الأسبوع المقبل

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل.وفق "واس" .

وأكدت الوزارة استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية، حيث واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

ومن جهة ثانية كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد أعرب ـ فى وقت سابق ـ عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على تنظيم المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي وأجواء العمل الودية التي تمت خلالها المفاوضات.

وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه يعتزم الاتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتوجه له بالشكر على استضافة بلاده للمحادثات الروسية- الأمريكية في الرياض.