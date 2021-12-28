وأشار الدبلوماسي الروسي - فى تصريحات خاصة لوكالة انباء تاس الروسية اليوم - إلى أن "المحادثات ستجرى في جنيف".

وأضاف ريابكوف أن "المشاورات الثنائية الروسية الأمريكية ، التي نأمل أن تتطور إلى مفاوضات حول مسودة الاتفاقيات ، ستجرى في 10 يناير".

وفي 17 ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وتم تسليمهما إلى مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأورو آسيوية كارين دونفريد في 15 ديسمبر.