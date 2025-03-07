الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف فى سوريا لضبط النفس وحماية المدنيين

كتب عبد الوهاب الجندى

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق، مع ورود تقارير مقلقة للغاية عن وقوع ضحايا مدنيين.

وقال في بيان إنه "في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي".

وطالب جميع الأطراف بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع.

وأعلن مصدر بوزارة الدفاع السورية لـ "سانا"، تمكن القوات السورية من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام الراحل على "مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".

وبدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد ، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.