افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 3 مساجد بمراكز المحافظة تضمنت افتتاح مسجد التوحيد، بقرية الخبي، مركز الرياض، ومسجد العياش الشرقي، بقرية العياش، مركز بلطيم، ومسجد جامع، بقرية قومسيون، مركز مطوبس، وذلك تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان "تَعْزِيزُ الهُوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِي صِنَاعَةِ الحَضَارَةِ"، وقال أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بضرورة تعزيز الهوية المصرية ودورها في صناعة الحضارة، فضلًا عن تتناول التحذير البالغ من السلوكيات الخاطئة في شهر رمضان المعظم.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.