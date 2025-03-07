محافظ كفر الشيخ: سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم خدماتها مساء خلال شهر رمضان

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بتقديم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، خدماتها في الفترة المسائية بشوارع مدينة كفر الشيخ التجارية، منها شارعي النبوي المهندس إبراهيم المغازي، بالإضافة إلى منطقة تقسيم 2، وذلك في إطار تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتلبية احتياجات أصحاب المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك، تحت إشراف عماد شعلان، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ومحمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تسيير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية ليتم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.