اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 10:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث

الجمعة، 07 مارس 2025 06:00 م
اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث سعر الدولار اليوم

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يرصد اليوم السابع لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار ، حيث سجل اليوم الجمعة 7-3-2025  امام الجنيه المصري  ، وفقا لاخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية ، فى البنك المركزى المصرى اليوم  50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه  للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى الى  50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه  للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

 


 







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