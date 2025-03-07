أمين مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر حصن الوعى الإنساني في العالم كله

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مسلمى العالم أجمع اليوم يحتفون اليوم بهذه الذكرى العزيزة على قلب مسلم، لما له من أهمية خاصة لهم، ذلك الجامع والجامعة الذى عرف بمتانة علومه، حيث كان أول كرسى عقد درسا فى الجامع الأزهرى، هو كرسى العالم الجليل "القيرواني"، كما ذكر المقريزي، ثم تسلسل الأمر بالمتن المتصل أو بالسند المتصل، ليأتى بعده العلامة الشبراوي، ثم العلامة سليم البشري، الذى أسس هيئة كبار العلماء، ثم العلامة ثعيلب، وتلاه البراوي، ثم العالم الكبير عبدالحليم محمود، وصولا إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، والذين درسنا على أيديهم العلوم الدينية الأصيلة من منبعها الأصيل.

وبين، خلال كلمته باحتفال الجامع الأزهر بمناسبة الذكرى 1085 على تأسيسه، أن الأزهر هو حصن الوعى الإنسانى فى العالم كله، فرسالة الأزهر رسالة عالمية، حيث يفد عليه طلاب من ربوع الأرض، من دول آسيا وأفريقيا، يدرسون فى الأزهر العلوم الدينية والشرعية الصحيحية، ثم يعودون لبلدانهم وهم فقهاء فى الدين والقرآن مفسر فى قلوبهم، ولهذا حق علينا أن نحتفى كل عام فى هذا اليوم بذكرى الأزهر الشريف السنوية، إيمانا منا بما له من مكانة فى قلوبنا وقلوب المسلمين حول العالم.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ولفيف من كبار علماء الأزهر وقياداته وطلابه.