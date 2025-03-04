وكيل الأزهر يشارك الوافدين لحظات الإفطار الجماعى ويحثهم على اغتنام رمضان

كتب لؤى على

فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن رعاية الطلاب الوافدين، تفقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، لليوم الرابع من شهر رمضان المبارك الإفطار الجماعى الذى ينظمه الجامع الأزهر للعام الرابع على التوالى، حيث يقدم بيت الزكاة والصدقات 5000 وجبة يوميًّا ضمن برنامجى «إفطار صائم» و«إطعام».

وتابع تجهيزات الإفطار أولًا بأول، ورافقه خلال الجولة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة، والدكتور هانى عودة، مدير الجامع الأزهر، حيث اطلعوا على تجهيزات الإفطار التى انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، مؤكدين على المنظمين من شباب الأزهر ضرورة توفير أفضل الخدمات للصائمين والحفاظ على النظام داخل صحن الجامع، بما يليق بعراقة الأزهر وتاريخه ويبرز جمال تنظيم هذه المائدة الرمضانية.

وشارك وكيل الأزهر الطلاب الوافدين لحظات الإفطار الجماعى، مشيدًا بروح التكافل والتآخى التى تجمع طلاب العلم من مختلف الجنسيات فى رحاب الجامع الأزهر، ومؤكدًا حرص الأزهر على توفير بيئة داعمة لهم علميًّا وإنسانيًّا، داعيًا جميع الطلاب إلى اغتنام هذا الشهر فى الإكثار من الطاعات والمواظبة على قراءة القرآن، ومواصلة التفوق العلمى فى دراستهم.

ويُحيى الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد فى العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك فى إطار الدور الدعوى والتوعوى الذى يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

جانب من الإفطار الجماعى



طلاب جامعة الأزهر



مشاركة وكيل الأزهر الإفطار



جانب من توزيع الوجبات



توزيع التمور على الإفطار



وكيل الأزهر فى الإفطار الجماعى



مشاركة وكيل الأزهر فى الإفطار الجماعى



الإفطار الجماعى بالجامع الأزهر