اليوم السابع
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أمن الجيزة يضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى العياط

الجمعة، 07 مارس 2025 05:02 ص
أمن الجيزة يضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى العياط أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في إحدى قرى العياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،  تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط.


عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، أثناء التنقيب والحفر، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في البحث عن الآثار.


بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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التنقيب عن الآثار

العياط

جريمة التنقيب عن الآثار

امن الجيزة






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