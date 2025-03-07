أسباب ألم الأصابع المتكرر.. متى يجب الذهاب للطبيب

كتبت مروة محمود الياس

هل شعرت يومًا لأن أصابعك تؤلمك بين الحين والآخر؟ هل هذا الألم متكرر وثابت أم أنه لا يزورك أبدًا؟يوضح تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي أن هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء ألم الأصابع المتكرر وقد تكون سببا في الكشف عن الإصابة بمرض ومشكلة خطيرة.

أمراض الجهاز المناعي

أمراض المناعة الذاتية قد تسبب ألم في الأصابع شديد مثل أمراض الذئبة وتصلب الجلد والمفصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والصدفية والذئبة كلها أمراض مناعة ذاتية يهاجم فيها الجسم نفسه، مما يصيبه بالالتهاب ويؤثر بشكل مباشر على مفاصل اليدين والتهاب الأصابع بشكل كبير وانتفاخ الأصابع أيضًا.

التهابات المفاصل

أحد أهم وأشهر الأسباب التي تؤدي إلى ألم الأصابع الحاد وألم المفاصل وتيبسها وتشوهها وهو يؤثر على هشاشة العظام، وقد يحدث تآكل للمفاصل بشكل كبير خاصة عند الدخول في مرحلة الشيخوخة مما يؤدي إلى تدهور غضروف المفصل مما يجعل الأصابع غير قادرة على التحرك وتشعر خلالها بألم شديد.

التهاب الأوتار

أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الأصابع ولا يتمكن الإنسان حينها من الإمساك بأي شيء أو إحكام القبضة وقد يؤدي إلى التورم الشديد في قاعدة الإبهام ويتم علاجه بالراحة وتمارين اليد ومضادات الالتهاب وغيرها.

الإصابة بالأكياس الممتلئة بالسوائل

التي قد تؤدي إلى التهابات المفاصل والتهابات اليدين بشكل واضح مما يؤثر بشكل كبير على حركة الأصابع ويمكن علاجها باستخدام مضادات الالتهاب المختلفة أو إزالتها جراحيًا وفقًا لدرجة الحالة وتطورها.

النقرس

أحد أهم أسباب الإصابة بألم الأصابع ومفاصلها ويصيب مفاصل الرسغ واليدين بما يسبب الألم الشديد والتورم والحرارة والتيب الشديد نتيجة ارتفاع حمض البوليك في الدم.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

لابد من زيارة الطبيب عند تورم اليدين أو الألم بشكل غير طبيعي، خاصة إذا استمر الألم أيضًا لأن من الطبيعي أن يذهب هذا الألم من تلقاء نفسه ولا يعودك مرة أخرى:

- إذا كنت تعاني من فقدان في الاحساس في أحد الأصابع

- إذا كنت تعاني من أصابع ساخنة أو حمراء أو متورمة

- إذا كانت الأعراض المصاحبة مثل ارتفاع الدرجات الحرارية في الجسم أو التعب الشديد أو فقدان للوزن غير مبرر

- إذا كان الألم يؤثر بشكل كبير على قدرتك على الحركة

- إذا كان تحريك الأصبع يسبب الألم الذي لا يحتمل.