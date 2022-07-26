كيف تمنع ألم اليدين الناتج عن الاستخدام المفرط للكمبيوتر

كتبت إيناس البنا

يعانى الأشخاص الذين يعملون فى المكاتب والعمل على أجهزة الكمبيوتر من 8 إلى 10 ساعات من ألم خاص فى مرفق اليدين، بسبب استخدام لوحة المفاتيح فى معظم الأوقات، وللأسف فإن الكثير يفعلون ذلك بشكل خاطئ، ما يزيد من خطر الإصابة الدائمة أو الإعاقة.

وفقا لتقرير موقع onlymyhealth إذا كنت لا تستخدم لوحة المفاتيح بشكل صحيح، لا بد أن يكون لديك ألم فى الظهر والرقبة وألم وتيبس فى الرسغ والأصابع، وعندما يتم تجاهل هذه الأعراض لفترة طويلة، يمكن أن تتحول إلى خدر وظهور التهاب المفاصل والتهاب الأوتار.

كيف تمنع تلف الرسغ؟

يتعرض الشباب إلى حد كبير لخطر إصابة معصمهم وأصابعهم لأنهم لا يدركون الإصابات البطيئة، فعندما نكتب يتعرض الرسغ لضغط هائل على النفق الرسغى وتتسبب الحركات المتكررة فى الألم والالتهاب والخدر.

وإليك بعض النصائح المهمة التى يمكنك اتباعها لتجنب التسبب فى أى ضرر للمعصم والأصابع على المدى الطويل:

اجلس دائمًا فى وضع مستقيم:

عندما تجلس للعمل يجب أن تدرك أنك ستجلس لساعات، وبالتالى يمكن أن يكون الانحناء مشكلة بحلول الوقت الذى ينتهي فيه نوبتك، لذا اجلس مستقيماً مع محاذاة رأسك وجذعك عموديًا ويجب إلقاء الوزن على ظهرك والذى يجب أن يدعم الكرسى.

حافظ على مسافة من الكمبيوتر

تأكد دائمًا من وضع شاشة الكمبيوتر على بعد 20 بوصة على الأقل منك، يجب أن تكون الشاشة دائمًا في مستوى العين حتى لا يتم إزعاج وضعك في الجلوس.

ضبط ارتفاع الكرسي:

أولاً اجلس على كرسي مريح واضبط ارتفاعه على مستوى لوحة المفاتيح مع وضع اليدين أسفل الكوع قليلاً، تأكد أيضًا من أن كتفيك مسترخيتان على جميع المستويات.

لا تستخدم وسادات الجل:

يتم تسويق وسادات الجل على أنها مريحة ليديك ومعصميك، لا تستخدمها لأنها تضغط دون داع على الرسغين والنخيل ما يسبب الخدر والألم.

استخدم لوحة المفاتيح مريحة

تساعد لوحة المفاتيح المريحة في محاذاة الرسغين والأصابع بشكل صحيح طوال الوقت، ما يؤدي إلى مزيد من الحركات المنتشرة، يجب محاذاة المعصمين بشكل صحيح مع لوحة المفاتيح.

خذ استراحة

من المهم جدًا التحرك وأخذ فترات راحة من العزف على لوحة المفاتيح بعد كل 30 دقيقة من العمل المتواصل، حاول أن تمد وتحسن قوامك، قم بإنهاء المهام المهمة الأخرى المرتبطة بالعمل، مثل إجراء مكالمات هاتفية أو مقابلة شخص ما، هذا سيمنح معصميك وأصابعك الكسر الدقيق الذي تشتد الحاجة إليه.

أيضًا استمر في تغيير وضع الجلوس بشكل متكرر عن طريق فرد رجليك، والتواء الجسم، والقيام بتمارين صغيرة للرقبة والكتفين.

لا تقم بحركات اهتزازية كثيرة، فقد تسبب إصابة الأصابع.