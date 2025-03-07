آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

توافد آلاف المصلين إلى رحاب الجامع الأزهر، اليوم الخميس، في الليلة السابعة من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والاستماع إلى آيات الله تتلى من أئمة القبلة وقراء الجامع الأزهر بالقراءات المتواترة، حيث يتميز الجامع الأزهر بمشاركة أصوات خاشعة عذبة تقرأ القرآن بالمدرسة المصرية العريقة المتفردة في التلاوة، وقد وفد المصلون إلى الجامع الأزهر من أرجاء مصر المعمورة ومن مختلف قارات العالم ممثلين في الطلاب الوافدين وزوار مصر.

وتقدَّم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

رفع نداء العشاء الشيخ محمد فوزي البربري، إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء من سورة المائدة، وأمَّ المصلين فيها الشيخ رضا رمضان عبد الجواد، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، الذي قرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.

وتقام صلاة التراويح من سورتي المائدة والأنعام، ويؤم المصلين فيها: الشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع الأزهر، قارئًا برواية الإمام البزي عن الإمام ابن كثير، ورواية الإمام ابن وردان عن الإمام أبي جعفر والشيخ أحمد سعد العجمي، الواعظ بمحافظة الغربية، قارئًا برواية الإمام ورش عن الإمام نافع، والشيخ أحمد محمد جعفر، عضو الرواق الأزهري بالإسكندرية، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام الكسائي. أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ محمد فوزي البربري، في حين يؤم المصلين في صلاة الفجر الشيخ رضا رمضان عبد الجواد.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.