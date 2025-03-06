47 شادرا لسوق اليوم الواحد و33 معرضا لـ"أهلا رمضان" لبيع السلع المخفضة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إقامة 47 سوق يوم واحد و33 معرض " أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل عن المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

أوضح المحافظ أن الهدف من إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض " أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بكميات كافة من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ركن ثابت (لأهلاً رمضان) داخل معارض سوق " اليوم الواحد" لتزايد نسبة الإستهلاك وإرتفاع معدلات الشراء في شهر رمضان المبارك.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الإنتهاء من إقامة باقي معارض أهلاً رمضان كريم وأسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز والمدن و الأحياء تيسيراً على المواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدوي الدخل.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى وإتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من إقامة 47 سوق يوم واحد و 33 معرض " أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة بنطاق المحافظة.