نصائح تساعدك على تذكر شرب الماء مع انخفاض الحرارة من الفطار للسحور

كتبت إيناس البنا

إذا كنت من الأشخاص الذين يميلون إلى نسيان ترطيب الجسم طوال اليوم، فلا تقلق، فأنت لست وحدك، قد لا تدرك حتى أنك تشعر بالعطش، ورغم أن الشعور بالعطش هو أكثر أعراض الجفاف وضوحًا، فإن بعض العلامات الأكثر دقة تشمل البول داكن اللون، وقلة التبول، وجفاف الجلد/الفم، والتعب، والدوار، والصداع.

ويمكن أن يكون الجفاف الشديد خطيرًا، وحسب تقرير صحيفة nypost، تشمل الأعراض الأكثر خطورة تسارع ضربات القلب، والتنفس المتقطع، والتهيج والإغماء.

نتعرف فيما يلى على كيفية التأكد من حصولك على كمية كافية من الماء ونصائح رئيسية لتذكر ترطيب الجسم، خاصة فى فترة من الفطار للسحور حيث تنخفض درجات الحرارة ولا يتذكر الكثيرون شرب الماء

ضبط المؤقت

لا يقتصر دور هاتفك على إشباع رغبتك فى تفويت شىء ما فحسب، بل يمكنه مساعدتك فى إرواء عطشك، استخدم المؤقت على هاتفك، وتأكد من حصولك على عدد معين من أكواب الماء كل ساعة.

إبقاء الماء فى مكان واضح

يجب الحفاظ دائمًا على الماء أو مشروب الإلكتروليت بالقرب منك، على مكتبك، في السيارة؛ فهو بمثابة تذكير للتأكد من أنك ترطب جسمك، ورؤيته دائمًا حولك يساعد.

حرك جسدك

من الغريب أن الحركة تذكر الناس بشرب شىء ما، ولهذا السبب ينصح بالمشى لإعطاء جسمك فرصة لإخبارك بشرب الماء.

وأكد التقرير أنه إذا كنت تعمل من المنزل، فيجب عليك النهوض من مكتبك بشكل دورى، واجعل من روتينك شرب شىء ما.

اجعل شرب الماء عادة

في نهاية المطاف فإن شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم يشبه إلى حد كبير تنظيف أسنانك بالفرشاة، فكلما جعلته عادة يومية، كلما قل ما يتعين عليك التفكير فيه.