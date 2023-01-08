كم مرة يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة يوميا؟.. اعرف الإجابة

كتبت نهير عبد النبى

منذ سن مبكرة تعلم معظمنا تنظيف أسناننا مرتين في اليوم، و يعتبر التنظيف المنتظم بالفرشاة بداية رائعة لصحة الأسنان المثلى لكن لا يكفي أن تحافظ على فمك في شكل قمة حتى إذا اتبعت هذه القاعدة البسيطة.

وحسب ما ذكره موقع health يستغرق بعض الناس 20 ثانية لتنظيف أسنانهم يفرك الآخرون لمدة ثلاث دقائق أو أكثر هل يهم حقًا الوقت الذي تستغرقه لتنظيف أسنانك؟

الوقت الذي تقضيه في العناية بأسنانك مهم اقض دقيقتين في تنظيف الأسنان بالفرشاة، مرتين في اليوم أقل من دقيقتين ليس وقتًا كافيًا لتنظيف كل سطح من أسنانك بشكل صحيح، حتى لو بدت نظيفة.

يمكن أن تبدو دقيقتان كوقت طويل، خاصة إذا كنت معتادًا على التنظيف بالفرشاة لتسهيل التجربة، حاول ضبط مؤقت للتأكد من أنك لا تقصر الجلسة تحتوي معظم فراشي الأسنان الكهربائية أيضًا على تقنية مدمجة تبدأ وتتوقف عندما تقترب من نهاية جلسة التنظيف بالفرشاة.

هل يجب تنظيف الفرشاة بعد كل وجبة؟



بشكل عام ، إذا كنت تقوم بتنظيف أسنانك جيدًا مرتين يوميًا ، فربما لن تضطر إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة أيضًا ، يمكنك تنظيف أسنانك أكثر من مرتين يوميًا إذا اخترت ذلك ولكن افعل ذلك برفق وإذا كان لديك طعام عالق في أسنانك ، فمن الأفضل إزالته من الجيد أيضًا تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الأطعمة السكرية أو اللزجة وبعد شرب الصودا احتفظي بخيط تنظيف الأسنان أو فرش ما بين الأسنان في المتناول لإجراء اللمسات السريعة.

هناك استثناءات قليلة لقاعدة مرتين في اليوم قد يوصي موفر طب الأسنان الخاص بك بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الأكل إذا كنت ترتدي:

-الأقواس.

-نظف تقويم الأسنان.

-أطقم الأسنان الجزئية.

نصائح لتنظيف أفضل بالفرشاة



يعتبر التمشيط لمدة دقيقتين هو الأساس للحصول على ابتسامة صحية ، ولكنه ليس كل ما عليك القيام به ستساعدك بضع خطوات أخرى على تحقيق أفضل صحة لفم ممكن:

فضل الفلورايد



تتشكل التجاويف عندما تضعف البكتيريا في فمك مينا الأسنان يمكن أن تحدث هذه العملية حتى مع تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام لكن هناك علاج سهل استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

"الفلورايد معدن طبيعي يقوي مينا الأسنان عندما يتوفر الفلورايد ، يمكن إعادة بناء الأسنان التي أضعفتها الأحماض بشكل أقوى من خلال دمج الفلورايد في تركيبتها، عندما يكون الفلورايد جزءًا من بنية أسنانك ، تكون أسنانك أقل عرضة للتلف في المرة القادمة.

استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو فائقة النعومة أي شيء أقوى من ذلك يكون قاسيًا للغاية". "البلاك ناعم ، لذا يمكنك إزالته بسهولة بفرشاة أسنان ناعمة وتقنية مناسبة المس الفرشاة بأسنانك وامسح بحركات دائرية صغيرة لا تستخدم القوة. كونك قاسيًا على أسنانك يؤدي إلى تآكل المينا ويمكن أن يتسبب في انحسار اللثة ".

فرشاة الأسنان هي الأداة الأولى في مجال طب الأسنان ، لكن لها حدود لما يمكنها فعله.

لا يمكن لفرشاة الأسنان أن تنظف بين أسنانك". "أنت بحاجة إلى أداة مختلفة للوصول إلى تلك المساحات."

يعتبر التنظيف بالخيط طريقة رائعة لمعظم الناس للوصول إلى تلك الشقوق والشقوق ، ولكنه ليس خيارك الوحيد. لأسباب متنوعة ، يستفيد بعض الأشخاص من طرق إضافية أخرى للتنظيف بين أسنانهم.

ضع في اعتبارك غسول الفم



يمكن أن يعزز غسول الفم الجيد روتين صحة أسنانك ، ولكنه ليس مطلوبًا توفر بعض غسولات الفم شعورًا بالانتعاش الإضافي قد يقدم البعض الآخر فائدة لصحة الأسنان ، مثل:

-السيطرة على رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة) .

-منع التسوس.

-علاج التهاب اللثة .

-التحكم في البلاك.

يمكنك استخدام غسول الفم بالإضافة إلى التنظيف بالفرشاة والتنظيف بين أسنانك ، وليس بدلاً من هذه الأشياء.

إذا كنت تتساءل عما إذا كان يجب عليك إضافة غسول للفم أو خيارات بديلة أخرى بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة ، فتحدث إلى طبيب أسنانك أو مقدم الرعاية الصحية للحصول على توصيات تناسبك بشكل أفضل (بما في ذلك معجون الأسنان الذي يجب استخدامه ).

تبدأ الأسنان الصحية في المنزل



يجب أن تحاول زيارة طبيب أسنانك مرتين في السنة للوقوف على أي تراكم محتمل للويحات أو تسوس الأسنان في وقت مبكر قبل أن تصبح مشكلة أكبر لكن قضاء الوقت في المنزل لمنح أسنانك العناية التي تستحقها أمر مهم للحفاظ على صحة أسنانك (ولثتك) على مدار العام.