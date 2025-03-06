نشرة مرورية عاجل مع هطول الأمطار.. زحام مرورى بجميع الطرق بالقاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تبأطت حركة السيارات أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة المسائية للزحام المرورى بالتزامن مع هطول الأمطار، فى ظل انتشار رجال المرور بكافة المحاور والميادين، لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية بكافة الطرق المؤدية للقاهرة والجيزة وكذلك الأمر بمناطق وسط المدينة والقادم من وإلى مناطق المهندسين والدقى وصولا الي شارع التحرير، كما ظهرت كثافات مرورية بنفق الأزهر للقادم من وسط المدينة وصولا الي صلاح سالم وكذلك بمحور صلاح سالم اتجاه مصر الجديدة .

كما يشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات مرورية ويظهر تباطو فى حركة السيارات من أمام جامعة القاهرة للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر، وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من إمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير، وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان، وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة، وحتى دوران ميدان النهضة.

وشهد شارع جامعة الدول العربية، كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى شارع شهاب ومنه إلى ميدان مصطفى محمود، ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبرى 15 مايو، وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت، وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية، وتظهر كثافات أخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.

وظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر للعديد من السيارات للمتجه من ميدان رمسيس وصولا إلى محور النصر حتى ميدان الشهيد هشام بركات "رابعة" سابقا، وكذلك الأمر أعلى أكتوبر من شارع البطل أحمد عبد العزيز للمتجه مناطق وسط البلد، وفى الاتجاه العكسى وصولا إلى ميدان مصطفى محمود، وبمعظم مطالع ومنازل الكبارى.

وظهرت أحجام مرورية بميدان الدقى بدء من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر فى الاتجاه من الجامعة حتى وزارة الزراعة ، كما شهد شارع التحرير فى الاتجاهين كثافات مرورية للقادم من شارع السودان حتى الجلاء والعكس، بينما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه من شارعى الهرم وفيصل وصولا لميدان الجيزة، بسبب زيادة الأحمال.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محور الشهيد بالتجمع الخامس للمتجه من القاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة نصر، وظهرت كثافات أخرى للمتجه من شارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائرى ومكرم عبيد وعباس العقاد، فى ظل تواجد لرجال المرور بكافة الشوارع لتنظيم حركة المرور.

وظهرت أحجام مرورية أعلى محور 26 يوليو بتقاطع منطقة الكبارى وصولا لكوبرى 15 مايو، وفى الاتجاه العكسى لمدينة السادس من أكتوبر، وتباطئت حركة السيارات بطريق المطار وأمام جهاز المركزى للمحاسبات حتى نفق المرغنى.