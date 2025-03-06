اليوم السابع
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موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان فى سوهاج

الخميس، 06 مارس 2025 03:00 م
موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان فى سوهاج مواقيت
سوهاج محمود مقبول

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موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم  6-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في اليوم السادس من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الخميس، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

يأتى موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 6 - 3-2025 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

-          موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:28 دقيقة

-          موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:30 دقيقة

-          موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:48 دقيقة صباحًا.

-          موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 6:12 دقيقة

-          موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

-          موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:26 عصرًا.

-          موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 5:57 دقيقة.

-          موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:12 مساءً.

-          وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب  في محافظة سوهاج اليوم  السادس من شهر رمضان 13 من الساعات 29 دقيقة

 







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