مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-3-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 6-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 م
موعد صلاة العصر 27: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:12 م
موعد صلاة العصر 3:31 م
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:47 م
وقت صلاة العشاء 7:01 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م