مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6-3-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 6-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 27: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 12:12 م

موعد صلاة العصر 3:31 م

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:23 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:47 م

وقت صلاة العشاء 7:01 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م