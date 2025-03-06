اليوم السابع
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مقتل ابن وزير الدفاع السورى المكلف مرهف ابو قصرة بالمعارك الجارية فى الساحل

الخميس، 06 مارس 2025 11:26 م
مقتل ابن وزير الدفاع السورى المكلف مرهف ابو قصرة بالمعارك الجارية فى الساحل مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السورى المكلف
وكالات

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أكدت غرفة عمليات ردع العدوان السورى اليوم مقتل ابن وزير الدفاع السورى المكلف مرهف ابو قصرة بالمعارك الجارية فى الساحل، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

يذكرأن، قالت إدارة الأمن العام فى محافظة حمص السورية إنه تم فرض حظر تجوال عام من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وكانت قوات الأمن السورية أعلنت، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات مسلحة فى غرب البلاد مع مجموعات مسلحة.

ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.







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سوريا

مرهف أبو قصرة

اشتباكات سوريا

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