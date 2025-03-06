مركز خيرات البحر.. حلقة السمك بعزبة البرج بورصة الأسماك فى الدلتا.. صور

دمياط - هيثم مراد

اعتاد أهالى محافظة دمياط رؤية عودة رحلات الصيد يوميا داخل حلقة الأسماك فى مدينة عزبة البرج، هذا المكان الذى يعد مركزا لتوزيع أصناف الأسماك المتنوعة داخل أسواق الدلتا على وجه التحديد، فى الخامسة فجرا تستقبل حلقة الأسماك فى عزبة البرج رحلات الصيد العائدة لتفريغ شحنتها ساعات قليلة ويبدأ المزاد، مجموعات من بائعى الأسماك يبدأون فى طرح كميات الأسماك الموجودة، يتوسط تلك المجموعة "المنادى" هو مسؤل الإعلان عن المزاد.

أسماك مختلفة متنوعة، ووفود من بائعى الأسماك داخل أسواق دمياط وكذلك أسواق المحافظات المجاورة، بينما ينتظر أصحاب الثلاجات توافد أصناف التونة لتحضيرها إلى التصدير.

حلقة الأسماك فى عزبة البرج هى مركز توزيع خيرات البحر، هكذا بدا "حمو الصردي" أحد بائعى الأسماك فى عزبة البرج حديثه لنا، ليكمل الحديث قائلا: "هنا تجد كافة أصناف الأسماك، ليس فقط لأننا نمتلك ثلثى اسطول السيد المصرى، لكننا أيضا لدينا المهارة اللازمة والخبرات الكافية من أجل استقطاب أصناف مميزة يطلبها السوق الداخلى والخارجى أيضا".

وأوضح: "فى موسم الفوارغ نق م بأكبر عمليات بيع وشراء فى موسم الأسماك، هذا النوع من الأسماك لن تجده سوى فى دمياط، حرفة تفريغ الأسماك واستخراج البطارخ تتواجد بكثرة فى حلقة الأسماك بعزية البرج".

واستكمل الحديث: "حلقة الأسماك ليست فقط لبيع أصناف السمك المختلفة، هى أيضا مركز اقتصادى لأهالى المحافظة، بعض المهن المختلفة موجودة داخل الخلقة مابين تنظيف الأسماك، و حرفى تنظيف عائلات الكاليمارى، وتجهيز أسماك التونة، فضلا عن عمال مصانع الثلج كل هذه مهن متواجدة فى حلقة السمك بعزية البرج".

اختتم بائع الأسماك الدمياطى حديثه قائلا: "حلقة السمك فاتحة بيوت كتير، جميع العاملين فى مجال الأسماك يعلم أهميتها جيدا، هى أحد معالم محافظة دمياط، وتعد مركز لتوزيع خيرات البحر".

حلقة الأسماك بدمياط



اقبال الأهالى على حلقة الأسماك بدمياط