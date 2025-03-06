محافظ المنيا يشدد على منع تداول أو بيع الألعاب النارية

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وفقاً للمواصفات المطلوبة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتصدي لمختلف أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، مع التأكيد والتحذير من بيع واستخدام الألعاب النارية منعا لحدوث كارثة محققة واستمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت في عدد من المراكز عن تحرير 136 مخالفة تموينية، حيث تم تحرير 74 مخالفة بمركز مطاي وبندر المنيا، منها 72 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم نظافة أدوات العجن والرقف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجلات، وتجميع دقيق، إلى جانب مخالفتين في مجال الأسواق، تم خلالهما ضبط 157 صاروخًا متنوع الأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي مركز ديرمواس، أسفرت الحملات عن تحرير 9 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، تضمنت مخالفة مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، كما تم تحرير 11 مخالفة تموينية بقرية نزلة البدرمان، شملت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي بني مزار، شنت الوحدات المحلية حملات على الأسواق والمحلات التجارية بقرى صندفا والحسينية وبني علي، لمنع تداول الألعاب النارية، وتم إعدام المضبوطات حفاظاً على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن تحرير 30 محضراً متنوعاً، فيما أسفرت الحملات التموينية بمركز العدوة عن تحرير 10 محاضر بالمخابز البلدية، شملت نقص الوزن وعدم إعطاء بون صرف، إضافة إلى محضرين في مجال الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



جانب من الحملات التموينية (2)



جانب من الحملات التموينية (4)



جانب من الحملات التموينية (1)



جانب من الحملات التموينية (3)



جانب من الحملات التموينية (5)