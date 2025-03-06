محافظ السويس يوجه بضبط الأسعار بمنافذ البيع ومعارض أهلا رمضان والأسواق

السويس- صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة وعبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية.



كما حضر المجلس التنفيذي كلا من النائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية والجهات المعنية بالمرافق العامة والخدمات .



وفي بداية الاجتماع أكد المحافظ على التنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين و مديرية الطب البيطري والأحياء والجهات المعنية للمرور والتفتيش والمتابعة اليومية المستمرة على منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان لمراقبة وضبط الأسعار و توافر السلع الأساسية والتأكد من جودة السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والإلتزام بالبيع بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين و محاربة جشع التجار المستغلين.



وعرضت المهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة تخصيص عدد من مساحات الأراضي لبعض الجهات الحكومية لإنشاء مشروعات خدمية ومرافق عامة بنطاق الاحياء.

وقرر المجلس تخصيص (6) قطع اراضى بنطاق احياء المحافظة لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكاتب بريد وتخصيص 30 فدان لاقامة مدينة سكنية خلف مدينة الشي خليفة بن زايد بحي عتاقة.



ووافق المجلس التنفيذي علي تخصيص 3 قطع اراضي لإقامة 3 أسواق تجارية بنطاق أحياء (فيصل وعتاقة والأربعين).

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وإدارة حماية أملاك الدولة لحصر الأراضي المستردة وبحث إمكانية استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع العام.