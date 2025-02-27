محافظة السويس تتابع استعدادات شهر رمضان و"الإسماعيلية الأزهرية" تختتم برنامجها التدريبي

السويس- صبرى غانم

عقد الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المختلفة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام جميع القطاعات خلال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وفي مستهل الاجتماع، نقل نائب المحافظ تهنئة المحافظ إلى جميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة أداء العمل بجدية والتزام لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، كما شدد على أهمية استمرار جميع المبادرات والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذها على الوجه الأكمل.

من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة على رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية خلال الشهر الكريم، مشددًا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصفة دورية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من قبل رؤساء الأحياء لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودتها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سوزان الجندي، المتحدث الرسمي للمحافظة ومنسق المبادرات، جهود مبادرة “استخدمها صح” الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والتي تم نشرها والتوعية بها في المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد الأزهرية. وقدمت الشكر لكل من تفاعل وساهم في نشر هذه المبادرة، مؤكدة على أهمية إستدامة الجهود التوعوية لترسيخ ثقافة الترشيد بين المواطنين.

كما تحدث الرائد محمود السيد، من إدارة الحماية المدنية، عن أسباب حدوث الحرائق وطرق الوقاية منها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة وعدم الإهمال في التعامل مع مصادر الكهرباء والغاز، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد استخدامًا مكثفًا لهذه المصادر في المنازل والمنشآت التجارية.

أما فيما يخص قطاع الكهرباء، فقد تم توجيه الجهات المعنية بتشكيل لجان لصيانة ورفع كفاءة المحولات وخطوط الكهرباء، مع توفير فرق طوارئ على مدار الساعة لضمان استقرار التيار الكهربائي.

كما وجّه في الاجتماع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرور المستمر على محطات الرفع وخطوط المياه، وتشكيل فرق متابعة للتأكد من كفاءة الشبكات واستمرار الخدمة دون انقطاع.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان، شدد السكرتير العام على أهمية تجهيز المساجد لاستقبال المصلين، وتكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية طوال الشهر الكريم. حيث ستنظم مديرية الشباب والرياضة دورات رمضانية رياضية بشكل منتظم، بينما ستعمل مديرية الثقافة على تقديم فعاليات ومسابقات ثقافية لتعزيز الأجواء الروحانية والاجتماعية بين المواطنين.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال الشهر الفضيل، مع التشديد على استمرار المتابعة الميدانية وتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا.

فى سياق متصل، اختتمت اليوم الخميس، فعاليات «البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي حول معالم المنهج الأزهري»، الذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري، واستمر لمدة ثلاثة أيام، واستهدف موجهي ومعلمي العلوم العربية والشرعية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وشهدت الجلسة الختامية للبرنامج حضور فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الذي استقبل الوفد العلمي المشارك في التدريب، وعلى رأسهم الدكتور محمد يسري جعفر، نائب رئيس مركز الإمام الأشعري وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم سليمان سويلم، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر ببورسعيد، والدكتور عبد الحكيم قاعود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي كلمته، أكد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد على أهمية هذا البرنامج في نشر المنهج الأزهري الوسطي، ومحاربة الأفكار المتطرفة، منوهًا بدور الأزهر الشريف في تعزيز التسامح والانفتاح على العلوم الحديثة. كما ألقى الدكتور إبراهيم سويلم محاضرة حول معالم المنهج الأزهري، فيما قدم الدكتور محمد يسري جعفر محاضرة حول ترسيخ المفاهيم الصحيحة للقضايا العقدية، مع الاستماع إلى استفسارات الحاضرين والإجابة عليها.

وأكد الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تأهيل المعلمين والموجهين، بما يسهم في نقل المفاهيم الصحيحة إلى الطلاب داخل المعاهد الأزهرية، وترسيخ أسس الفكر الوسطي لديهم. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحصين الأجيال الناشئة ضد أي محاولات لزرع الأفكار المتطرفة، من خلال تعزيز الفهم السليم للقضايا العقدية، وتمكينهم من مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة بثقة ووعي.