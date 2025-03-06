محافظ الجيزة: استحداث بوابات ضوئية ضمن مشروع تطوير الهوية البصرية للدائرى

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مسئولى المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى ( قطاع غرب النيل ) بتكثيف الأعمال والالتزام بمعايير النسق الحضارى لتحقيق أقصى استفادة واستثمار للأعمال لإظهار الهوية السياحية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة ودهان للعقارات الواقعة بنطاق رؤية المركبات المارة على الطريق الدائري إلى جانب أعمال التشجير والتجميل والإنارة والتطوير الحضارى للافتات الإعلانات وأبراج الإتصالات وإزالة أية مظاهر للعشوائية لتحقيق تحسين شامل للرؤية البصرية، وذلك بقطاع الطريق الدائرى بنطاق حى الهرم ومدينة أبوالنمرس بالإضافة للطريق السياحى ووصلة المريوطية.

وأكد المحافظ، أن المخططات الخاصة بالتطوير تم تصميمها بالصورة التى تحقق المستوى المطلوب من التطوير مع مراعاة مواقع محطات الأتوبيس الترددى والتقاطعات والمطالع والمنازل واستحداث بوابات ضوئية كمدخل حضارى لمنطقة الأهرامات.

وشدد المحافظ، على الحضور بضرورة أن تتماشى المرحلة الثانية من الأعمال مع المرحلة الأولى من خلال الالتزام بنفس درجات ألوان الدهانات المستخدمة بالمرحلة الأولى وتحقيق التكامل بين كل قطاع والقطاعات الأخرى، وإستخدام صدادات ضوضاء فى القطاعات الواقعة بالمناطق السكنية لتقليل أثر الضوضاء على المواطنين، مؤكداً عليهم بإستمرار العمل بصورة طبيعية خلال شهر رمضان لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة للإنتهاء.

وكلف المحافظ، السكرتير المساعد بتكثيف المتابعة والمرور الدورى طوال شهر رمضان على مواقع العمل للتأكد من إلتزام الشركات بأعلى معايير الجودة و الإنتهاء من كل مرحلة وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

حضر الإجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام، محمد مرعى السكرتير المساعد، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومسئولى المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.