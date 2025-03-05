محافظ الجيزة: ندرس إقامة محطة مياه لمواجهة الانقطاعات فى بعض المناطق

كتبت - مرام محمد

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن يوم 3 يوليو المُقبل سيشهد حدث عالمي فريد وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ذلك الموعد، حيث من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير الذي ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام، مؤكدًا حرص الدولة على إخراج الاحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه، بما يسهم في الترويج للدولة المصرية والمقاصد السياحية التي تتمتع بها، وكذلك الترويج لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

تصريحات المحافظ جاءت على هامش اللقاء الصحفي الذي عقد مع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام بديوان عام محافظة الجيزة، بمناسبة الانتقال للمقر الجديد للمحافظة، وعرض أبرز ملفات العمل والمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء، ثمن محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في إحداث نهضة تنموية كبيرة بمركزي الصف وأطفيح من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بكافة القطاعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

وأوضح محافظ الجيزة، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة لسد احتياجات المواطنين من كميات المياه المطلوبة، لافتًا إلى أنه يتم ضخ يوميًا 2 مليون م3 مياه نقية صالحة للشرب تنتج من خلال محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، وجارٍ التنسيق مع وزارتي الإسكان والموارد المائية والري لإقامة محطة مياه لتدعيم بعض المناطق التي تعاني من ضعف ضغوطات المياه والانقطاعات المستمرة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هناك توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز بحظر قطع الأشجار والأهتمام بالتوسع بمشروعات التشجير والمسطحات الخضراء لإتاحة متنفس للمواطنين مع أتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مخالفة ذلك.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، المتابعة الدورية للمنظومة الصحية من خلال الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لافتًا بأنه خلال شهور سيتم افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديدة ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المستشفيات لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى أنه جارٍ إنشاء مبنى جديد بمستشفى أم المصريين مع بحث إقامة وإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المنطقة والمترددين على المستشفى، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير وتجهيز وحدة رعاية طب الأسرة بمساكن روضة السودان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على الدعم الدوري للقطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم إدراج شارع جامعة الدول العربية ضمن مخطط التطوير، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما يمثله الشارع من أهمية حيوية وذلك لتحسين الرؤية البصرية من خلال زيادة المساحات الخضراء، ودعم الجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه تم تخصيص مساحة 20 فدان لإنشاء مجزر آلي مجهز بالمواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والأسكان ليكون بديلآ للمجازر اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية لما تمثله من مشكلات بيئية بجانب استغلال قطع الأراضي الخاصه بهم في اقامه مشاريع خدمية وحضارية لخدمة المواطنين.

وأضاف المحافظ بأنه تم إطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيًا لرصد وتصوير المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مباني للتعامل الفوري مع هذه المخالفات بكافة الشوارع والميادين عن طريق التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والاحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.

ولفت محافظ الجيزة إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بحظر وعدم السماح ببيع وتداول الألعاب النارية لخطورتها على السلامة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.