اليوم السابع
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محافظة شمال سيناء تحتفل بالذكرى 1085 عامًا على تأسيس الأزهر الشريف

الخميس، 06 مارس 2025 03:47 م
محافظة شمال سيناء تحتفل بالذكرى 1085 عامًا على تأسيس الأزهر الشريف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء
العريش - محمد حسين

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شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، الاحتفال السنوى الذى نظمته منطقة شمال سيناء الأزهرية بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، والذى يصادف السابع من شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أهمية الدور التنويرى للأزهر الشريف فى نشر صحيح الإسلام المعتدل، ومواجهة الأفكار المتطرفة، مشددًا على مكانة الأزهر فى قلوب المصريين والعالم أجمع، باعتباره منارة للعلم والدين المستنير.

كما وجه المحافظ الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده الكبيرة فى نشر قيم التسامح والوسطية، ودعم الفكر المستنير لمواجهة التحديات الفكرية التى تواجه المجتمعات.

أقيم الاحتفال فى المدينة الشبابية بمدينة العريش، بحضور القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ القبائل والعواقل، فى مشهد يعكس روح التآخى والتلاحم بين أبناء الوطن.







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