لا تفوتوا فرصة المشاهدة.. قمر التربيع الأول يظهر مقترنا بكوكب المشترى

كتب محمود راغب

يظهر كوكب المشتري، اليوم الخميس كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

ويظهر قمر شهر رمضان المبارك 2015 ، اليوم الخميس أيضاً ، فى طور التربيع الأول بسماء العالم العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة، بحسب تقرير للجمعية الفلكية بجدة ، حيث يشرق أن القمر سيشرق بعد الظهر من الأفق الشمال الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس.

وبعد بداية الليل سيكون القمر مقترناً بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي وسيفصل بينهما 5 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

يعتبر طور التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

بعد ذلك بساعات سوف يصل القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 07:31 مساءً بتوقيت مكة (04:31 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.