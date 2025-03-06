فؤاد سليم يحذر من السجائر فى حكيم باشا.. إزاى بتتأثر سلبا بالتدخين مع الوقت

كتبت إيناس البنا

عرضت الحلقة الـ 4 من مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان مشهدا بين الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم والفنان الشاب ميدو عادل، حيث حذره من أضرار التدخين خاصة مع تقدم العمر.



يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان ضمن سباق مسلسلات رمضان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

التدخين والمشاكل الصحية

نتعرف فيما يلى أضرار التدخين على الصحة مع تقدم العمر وفقا لموقع " myhealth"، يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم بعض المشاكل الصحية لدى كبار السن، بما في ذلك:

مرض السكر وهشاشة العظام ومشاكل الرئة.

مشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب ومشاكل الذاكرة والتركيز.

العمى.

كما أن كبار السن الذين يدخنون معرضون أيضًا لخطر أكبر للإصابة بما يلي:

الأدوية لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها (التدخين يمكن أن يؤثر على كيفية عمل بعض الأدوية في جسمك).

عدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

علاقات أسوأ مع العائلة (مقارنة بالأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين أو لم يدخنوا أبدًا).

فوائد الإقلاع عن التدخين

لا يفت الأوان أبدًا للإقلاع عن التدخين، حتى لو تجاوزت سن الستين وكنت تدخن لسنوات، فإن الإقلاع عن التدخين له فوائد عديدة.

قد يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى إبطاء تأثيرات:

مشاكل صحية طويلة الأمد (مثل السرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن )

مشاكل مرتبطة بالعمر في الذاكرة والتركيز

الخرف

وتشمل الفوائد الأخرى للإقلاع عن التدخين في أي عمر ما يلي:

الأدوية تعمل بشكل أفضل

الأنشطة اليومية أصبحت أسهل في القيام بها

علاقات أوثق مع أفراد الأسرة

تحسن حاسة التذوق والشم

حياة ذات جودة أفضل وحياة أطول

الخرف والتدخين

تشير الأبحاث إلى أن التدخين يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، وقد يساعد الإقلاع عن التدخين في منع هذه الحالات، وإذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك أو أحد أحبائك يعاني من الخرف أو مرض الزهايمر، فقد يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى إبطاء آثار هذه الحالات.

ما هي آثار التدخين على الصحة؟

يربط الناس عادة التدخين بالإصابة بسرطان الرئة، ولكن التدخين قد يسبب أو يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية في كل جزء من الجسم تقريبًا. وتشمل هذه الحالات:

السرطان.

أمراض الرئة، ويشمل ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، والسل ، والربو ، والتليف الرئوي .

أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب .

أمراض العيون، وتشمل إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وفقدان البصر والعمى .

الحالات التي تظهر عند الولادة. وتشمل هذه الحالات انخفاض الوزن عند الولادة والتشوهات الخلقية ( العيوب الخلقية ) لدى الأطفال المولودين لأمهات دخن أثناء الحمل.

إجهاض .

مرض السكري من النوع الثاني .

التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

الضعف الجنسي لدى الرجال.

قضايا الخصوبة.

الشيخوخة المبكرة .

كما أن التدخين السلبي، أو الدخان الذي تستنشقه من شخص يدخن بالقرب منك، له مخاطر صحية كبيرة أيضًا.

التدخين والسرطان

يتسبب التدخين في زيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان أو يزيده، وهناك أيضًا أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين يدخنون أثناء تلقي علاج السرطان تكون نتائجهم أسوأ (التشخيص)، ويكونون أقل استجابة للعلاج وأكثر عرضة لعودة السرطان (التكرار). يمكن أن يتسبب التدخين في زيادة خطر الإصابة بما يلي:

سرطان الدم النقوي الحاد .

سرطان المثانة .

سرطان عنق الرحم .

سرطان القولون والمستقيم .

سرطان المريء .

سرطان الكلى .

سرطان الحنجرة وسرطانات الحلق الأخرى .

سرطان الكبد .

سرطان الرئة .

سرطان الفم .

سرطان البنكرياس .

سرطان المعدة .

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025