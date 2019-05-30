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اضرار التدخين على الصحه ضعف المناعة وتشوهات الأجنة

الخميس، 30 مايو 2019 03:00 ص
اضرار التدخين على الصحه ضعف المناعة وتشوهات الأجنة التدخين
كتبت هند عادل
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التدخين له العديد من الآثار الضارة على الجسم بعضها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فإن تدخين السجائر يزيد من خطر الوفاة من جميع الأسباب فيؤثر تدخين السجائر على الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي والجلد والعينين كما أنه يزيد من خطر العديد من أنواع السرطان المختلفة،حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

اضرار التدخين على الصحه

 

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تلف الرئة
 

يؤثر تدخين السجائر على صحة الرئة لأن الشخص يتنفس ليس فقط النيكوتين ولكن أيضًا في مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الإضافية السجائر هي المسئولة عن زيادة كبيرة في خطر الاصابة بسرطان الرئة هذا الخطر أكبر 25 مرة للرجال و 25.7 مرة أكبر للنساء ،كما ترتبط السجائر أيضًا بتطور انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم نوبة الربو.

الإصابة بأمراض القلب
 

تدخين السجائر يمكن أن يتلف القلب والأوعية الدموية وخلايا الدم حيث تزيد المواد الكيميائية والقطران في السجائر من خطر الإصابة بتصلب الشرايين،  وهو تراكم البلاك في الأوعية الدموية هذا التراكم يحد من تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى انسداد خطير.

مشاكل الخصوبة
 

تدخين السجائر يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي للأنثى ويجعل الحمل أكثر صعوبة قد يكون هذا لأن التبغ والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر تؤثر على مستويات الهرمون.

في الذكور كلما زاد عدد السجائر التي يدخنها الشخص وكلما زاد عمر التدخين  زاد خطر قله الخصوبة الخصوبة.

خطر مضاعفات الحمل

 

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التدخين يمكن أن يزيد من خطر الحمل خارج الرحم ويقلل من وزن الطفل عند الولادة وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويؤثر التدخين على الحمل والجنين النامي بعدة طرق وهى:

زيادة خطر الحمل خارج الرحم.

تقليل وزن ولادة الطفل.

زيادة خطر الولادة المبكرة.

إتلاف رئتي الجنين والدماغ والجهاز العصبي المركزي.

زيادة خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ.

المساهمة في تشوهات خلقية مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق.

. ضعف الجهاز المناعي
 

تدخين السجائر يمكن أن يضعف الجهاز المناعي للشخص مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

مشاكل الرؤية
 

يمكن أن يسبب تدخين السجائر مشاكل في العين بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

 

 


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التدخين

اضرار التدخين

اضرار التدخين على الصحه

مشاكل التدخين الصحيه


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