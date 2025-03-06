عناصر غذائية مهمة على مائدتي الإفطار والسحور.. ازاى تحصل عليها من طعامك

كتبت مروة محمود الياس

في شهر رمضان الفضيل، تتزين الموائد العامرة بأطيب أنواع الأكلات، خلال وجبتي الإفطار والسحور، ولكن الأهم أن تكون هذه الأطعمه صحية وتمد الجسم بالعناصر الغذائية الصحية الكافية للتمتع بصحة جيدة والاستفادة من فوائد الصيام.

أهمية العناصر الغذائية

وفقًا لتقرير نشر في موقعraffalesmedical فإن هناك الكثير من العناصر الغذائية التي لا يجب إهمالها خلال وجبتي الإفطار والسحور لإمداد الجسم بالعناصر اللازمة والتمتع بالقوة والطاقة والرشاقة والحفاظ على الوزن أيضًا.

أهم أطعمه الإفطار والسحور وقيمتها الغذائية العالية

- الفواكه والخضراوات لابد من تناول حصتين من الخضراوات وحصتين من الفاكهة بشكل يومي خلال شهر رمضان، فحصة واحدة من الفاكهة وحصة واحدة من الخضار في كل وجبة من وجبتي الإفطار والسحور أمر في غاية الأهمية.

- يمكن الاستعانة في هذا الأمر بالتمر الصحي الغني بالبوتاسيوم الذي يعزز عمل الأعصاب وقوتها، وكذلك الاهتمام بالخضراوات وطبق السلطة بشكل خاص.

- الخضراوات والفاكهة ضرورية لإثناء الصيام لأنها تحتوي على كم مائل من الألياف التي تعزز الشبع وتمنعك من الشعور بالجوع خلال فترات الصيام، كما أنها تمنع الشعور بالإمساك وتعزز من المعادن والفيتامينات في الجسم.

- الأرز والبدائل، لابد من الاهتمام بالنشويات مثل الأرز ولكن عليك باختيار النوعيات الجيدة مثل الخبز الأسمر، الأرز البني، المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، تلك الكربوهيدرات المعقدة تعزز من صحة الجسم وطاقته وقوته وتعزز من الألياف والمعادن بالمقارنة بالأطعمة الأخرى التي لا تحتوي على هذه العناصر، فهي توفر طاقة دائمة للجسم وقدرته على التمتع بالصحة في اليوم التالي للصيام.

- الكربوهيدرات الغنية بالألياف، الاهتمام أيضًا بالقمح الكامل وكل منتجاته والشوفان والحبوب أيضًا، فهي تستغرق وقتا طويلا في الهضم وتشعرك بالشبع لفترات طويلة وتساعد على تعزيز مستويات الطاقة والقوة في الجسم وتحسن من وظائف الجسم بشكل عام.

- اللحوم وبدائلها، لعبة من الاهتمام بتناول القليل من الدجاج المنزوع الجلد أو تناول الأسماك أو تناول منتجات الألبان قليله الدسم، كل هذه أنواع البروتين وبدائلها صحية للغاية ومفيدة للجسم، تعمل على بناء الأنسجة والعضلات والأعصاب وتحسن من عمل الأمعاء وتزيد الجسم قوة للصيام لليوم التالي، كما أنها تشعرك بالشبع وتجعلك أكثر قوة وصحة.

نصائح عامة في رمضان

- اشرب الكثير من المياه على مدار ساعات الإفطار.

- الاهتمام بتناول الطعام مطهيًا بطريقة صحية مثل السلق أو على البخار.

- ابتعد عن المقليات والحلويات.

- اهتم بالسوائل بقدر كبير.