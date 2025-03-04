نصائح للتغلب على اضطرابات القولون العصبي فى رمضان

كتبت إيناس البنا

قد يجد بعض مرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى الراحة مع الصيام خلال شهر رمضان، نظرًا لأن أعراض القولون العصبي يمكن أن تتداخل مع الحياة اليومية ويمكن أن تكون غير متوقعة أيضًا، فقد يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت تعديلات نمط الحياة مثل الصيام يمكن أن تساعد في إدارة القولون العصبي.

فيما يلي خمس نصائح وفقا لموقع mwnhub لمن يعانى من متلازمة القولون العصبي في رمضان مع بعض الإرشادات المفيدة.

1) النظام الغذائي في السحور والإفطار:

تناول الطعام بوعي في السحور والإفطار، وتأكد من مضغ الطعام جيدًا، حيث يعتمد الكثير من الناس على القهوة والشاي في السحور، وبقدر ما يساعد ذلك في إيقاظ شخص مصاب بمتلازمة القولون العصبي، إلا أنه قد يسبب آلامًا في المعدة والإسهال، لذلك، يجب الحد من تناول الكافيين.

هناك أيضًا اتجاه متزايد لإدراج المشروبات الغازية في الإفطار، والتي يجب تجنبها، فهي لا تحتوي على الكافيين فحسب، بل إنها أيضًا غازية، وقد يحتوي بعضها على شراب الذرة بالفركتوز، وكل هذه الأشياء الثلاثة هي محفزات أساسية لمتلازمة القولون العصبي. يجب الحد من الأطعمة المقلية في الإفطار لأنها قد تؤدي أيضًا إلى آلام في البطن والإسهال، يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام في الإفطار، اكسر صيامك بوجبة خفيفة، وبعد صلاة المغرب، تناول الوجبة الرئيسية. حاول تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة وراقب أحجام الوجبات، واحتفظ بمذكرات للطعام والأعراض ولاحظ الأطعمة التي قد تؤثر أو لا تؤثر على الأعراض.

2) الترطيب

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي بتناول كمية كافية من الماء، على سبيل المثال، ثبت أن البالغين الذين تناولوا 2 لتر من الماء زاد لديهم معدل إخراج الفضلات بشكل ملحوظ وارتبطوا بتحسن الإمساك، احرص على تناول حوالي 3 أكواب من الماء عند السحور و3-4 أكواب بعد الإفطار، كما أن عصير الفاكهة وشاي الأعشاب/الفواكه والحساء والكاري والفواكه والخضراوات ذات المحتوى العالي من الماء تساهم أيضًا في ترطيب الجسم.

3) النوم

قد يؤدي اضطراب النوم إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، وهذا هو الحال خلال شهر رمضان، حاول أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار.

القيلولة ضرورية خلال شهر رمضان، حتى لو تم أخذ 20 دقيقة من اليوم، فإنها ستساعد على زيادة مستويات الطاقة والتركيز، ضع خطة نوم تناسبك، واستمع إلى عقلك وجسدك.

4) ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد الأنشطة الخفيفة إلى المتوسطة الشدة في تخفيف أعراض القولون العصبي، قد يتسبب جدول اليوم المزدحم وعدم الشعور بالنشاط بشكل عام في إعاقة الحركة. لذلك، قم بممارسة أي نشاط سهل بالنسبة لك، يمكن أن يكون ذلك المشي القصير أو ممارسة اليوجا.

5) إدارة القولون العصبي في رمضان

إذا كنت تتناول دواءً محددًا لعلاج القولون العصبي، فمن المهم مناقشة الأمر مع طبيبك العام لربط الأدوية بمواعيد الوجبات الجديدة، إذا كنت تشعر حقًا بأنك لست على ما يرام، فلا بأس من أخذ أيام راحة والبدء من جديد عندما تشعر بتحسن كافٍ للصيام مرة أخرى.

نصائح مفيدة أخرى

إذا كانت الأعراض تشمل الانتفاخ والغازات:

· الحد من تناول الأطعمة المسببة للغازات مثل العدس والفاصوليا والقرنبيط والبصل.

· قد يكون من المفيد تناول الشوفان في السحور.· تناول بذور الكتان (ما يصل إلى ملعقة كبيرة يوميًا) إما في وجبة السحور أو بعد وجبة الإفطار.

إذا كانت الأعراض تشمل الإمساك:



· حاول تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في وجبة السحور والإفطار، تناول خبز الحبوب الكاملة، والخبز، والشوفان، تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات.

. حاول إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميًا، تأكد من أنك تناولت ما لا يقل عن 150 مل من السوائل مع كل ملعقة كبيرة من بذور الكتان.· تجنب تناول كمية إضافية من نخالة القمح.

إذا كانت الأعراض تشمل الإسهال:



· تأكد من أنك تشرب كمية كبيرة من السوائل أثناء السحور والإفطار.

· حاول الحد من تناول الكافيين في الشاي والقهوة قدر الإمكان، جرب الشاي منزوع الكافيين أو شاي الفواكه.

· تجنب المشروبات الغازية.

· حاول تقليل تناول الأطعمة الغنية بالألياف (مثل خبز القمح الكامل).

· تجنب الحلويات الخالية من السكر، وحلوى النعناع، والعلكة، والمشروبات التي تحتوي على السوربيتول، والمانيتول، والإكسيليتول.

