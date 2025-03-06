طقس شديد البرودة فى الإسكندرية وتوقعات بهطول أمطار رعدية اليوم.. صور

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية، وأجواء طقس شديد البرودة مع نشاط لحركة الرياح مع توقعات بهطول أمطار رعدية أحيانا، علي المحافظة اليوم الخميس 6/3/2025.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، عن احتمالية هطول أمطار اليوم الخميس من أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، على فترات متقطعة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثف السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 6 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.



انخفاض بدرجات الحرارة ليلا في الإسكندرية



انخفاض في درجات الحرارة بالاسكندرية ليلا