انتشار معدات شفط المياه وفرق الطوارئ بالقاهرة والجيزة للتعامل مع الأمطار

كتبت - مرام محمد

انتشرت، ظهر اليوم، معدات شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى، وذلك فى ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد، ومناطق من شمال الوجه البحرى، ومحافظات القاهرة الكبرى.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار متقطعة على بعض المناطق، أدت إلى وجود تجمعات للمياه، تعاملت معها المعدات وفرق التطهير.

ومن الجديد بالذكر قيام فرق التطهير والصيانة بتكثيف تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحى لتعزيز قدرتها على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة.



جانب من معدات الشفط



معدات الشفط فى الجيزة



انتشار معدات الشفط