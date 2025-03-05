اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 2272 قطعة ألعاب نارية ممنوع تداولها فى حملة مكبرة بقنا

الأربعاء، 05 مارس 2025 08:29 م
ضبط 2272 قطعة ألعاب نارية ممنوع تداولها فى حملة مكبرة بقنا ضبط 2272 قطعة ألعاب نارية ممنوع تداولها بقنا
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية بنقادة جنوب قنا، حملة مكبرة لضبط تجار الألعاب النارية، ومنع تداولها، برئاسة المهندس ياسر حمادي، رئيس المدنية، والمهندس أحمد سلمي، نائب رئيس المدينة، وأحمد قصد الله، مدير المتابعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2272 قطعة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، وتحرير 5 محاضر للمخالفين، ومحاضر جنح بمعرفة إدارة تموين نقادة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابية التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال.







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