صحة سوهاج: 181 ألفا و800 مواطن تلقوا خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن فحص 181 ألفًا و814 مواطنا ضمن "10" مبادرات من مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر فبراير من العام الجارى والتى تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والتى تساهم فى الإرتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة.

وأكد "دويدار" أن محافظة سوهاج تحظى أيضًا باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيًا واجتماعيًا تعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية،لافتًا أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة

وقال الدكتور محمود خلف، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إنه تم فحص أكثر من 5 آلاف و700 مواطن من خلال مبادرة (فحص المقبلين على الزواج ) والتى تقوم بتوفير حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، تشمل الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بى، فيروس سى، فيروس نقص المناعة البشرى، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين.

ومن خلال مبادرة (الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم ) والتى تهدف إلى الكشف عن المشكلات الصحية مثل توقف النمو والسمنة وقياس الوزن وفقر الدم بين أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 عاما، وسيتم احالة الطلالب الذين يعانون من هذه الأمراض إلى اللجان الطبية مع نظام التأمين الصحى للعلاج المجانى والتى تم من خلال فحص أكثر من 74 ألف طفل.

كما تم فحص أكثر من 50 ألف سيدة خلال مبادرة (صحة المرأة ). والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي.

كما أضاف "خلف" أنه تم فحص ما يقرب من 20 ألف مواطن من خلال مبادرة (التشخيص المبكر للأورام السرطانية ) وتستهدف أورام (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم ). وعلاجها ممـا يؤدى إلى ارتفاع نسب الشـفـاء وتقليـل نسب الوفيـات النـاتجة عن هذه الأمـراض. والقضاء على سرطان عنق الرحم فى مصر بحلول عام 2030 وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق.

أما عن مبادرة (الاعتلال الكلوى ) تم من خلالها فحص أكثر من 9 آلاف و600 مواطن وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مضيفًا أن مبادرة (السمعيات ) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصرى وتم من خلالها فحص أكثر من 7 آلاف و400 طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبى للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

كما تم فحص أكثر من ألف و600 سيدة ضمن مبادرة (صحة الأم والجنين )والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين.كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B. وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

وتأتى مبادرة (إنهاء قوائم الانتظار) لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة حيث تم فحص أكثر من 11 ألفا و100 مواطن من خلالها وتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهى مبادرة مجانية بالكامل.

أما عن مبادرة (قلبك أمانة )والتى تعتبر الرائدة التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة "باير " العالمية تحت مظلة "100 مليون صحة "بهدف تعزيز الوعى الصحى وتقديم رعاية مبكرة للأمراض القلبية والأوعية الدموية، من خلال توفير الكشف المبكر والرعاية للمصابين بأمراض القلب والوقاية منها، وتعزيز الوعى بأساليب الحياة الصحية والغذاء المتوازن وممارسة الرياضة. والتى من خلالها تم فحص أكثر من ألف و200 مواطن.

وختامًا تم فحص أكثر من 800 مُسن من خلال مبادرة كبار السن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة).. بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وقال "دويدار" إن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كأهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.