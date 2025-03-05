وكيل صحة سوهاج يكلف فرق المراجعة الداخلية بالانتشار بجميع المنشآت الصحية

سوهاج عمرو خلف

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية بجميع مراكز المحافظة ومنشأتها الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضح دويدار، أن ذلك التكليف لمتابعة الخدمات علي أرض الواقع ومعالجة أي قصور وتذليل أي عقبات أمام متلقي الخدمة الطبية بتلك المنشآت ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وانتظام الفريق الطبي والإداري ونسب الإشغال بالمستشفيات وأقسامها المختلفة.

كما وجه دويدار الفرق بإعداد تقرير مفصل بكل منشآة وما تم رصده خلال التفقد لعرض ومناقشة تلك التقارير والإجراءات التي تم اتخاذها علي رأس العمل وما سوف يتم اتخاذه مستقبلا لرفع مستوي الخدمة الطبية، ذلك أيضاً تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية و الدكتورة تريزة نعيم نائب مدير الإدارة.