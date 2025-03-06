"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة طبية مجانية اليوم بوحدة القلعة فى حى شرق

‏‎الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، القافلة الطبية المجانية بوحدة القلعة فى نطاق حى شرق، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر مارس، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎وفى هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 5 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر مارس وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تبدأ القوافل يومى 2, 3 مارس بوحدة أبيس 10 نطاق حى وسط، وتقام يومى 5,6 مارس بوحدة القلعة بنطاق حى شرق، كما تنفذ يومى 11,12 مارس بوحدة الدخيلة بنطاق حى العجمى، وتقام قافلة طبية بوحدة الأسد بنطاق حى العامرية يومى 17,18 مارس، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر مارس بتواجدها فى نطاق حى العجمى يومى 23,24 مارسبوحدة الكيلو 21.