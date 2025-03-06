سوزى الأردنية.. تفريغ هاتف البلوجر فى قضية انضمامها لجماعة إرهابية

كتب إبراهيم قاسم

أمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ الهاتف الخاص بالبلوجر سوزي الأردنية، التي تم حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وتنص المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية.

وتعد هذه هى القضية الثالثة التى يتم اتهام فيها سوزي الأردنية حيث سبق اتهامها فى قضية سب والدها على الهواء مباشرة فى إحدى البرامج التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم فى التربح من السوشيال ميديا، بالاضافة إلى الاساءة إلى إحدى الشركات.

كانت النيابة العامة بالمطرية، أخلت سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمته إحدى الشركات ضدها، بتهمة الإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجهت للتحقيق، وظلت 3 أيام قيد التحقيق ثم تم إخلاء سبيلها ما لم تكون متهمة على ذمة قضايا أخرى.

وفى وقت سابق قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.