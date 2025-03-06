سفير أوكرانيا لدى بريطانيا: الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب تدمر النظام العالمى

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حذر السفير الأوكرانى لدى بريطانيا فاليرى زالوجنى من أن الولايات المتحدة تحت قيادة رئيسها دونالد ترامب تدمر النظام العالمي.



وقال زالوجنى - الذى شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية سابقا - "إن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب تدمر النظام العالمى الذى طالما شككت فيه روسيا وجهات أخرى"، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وأضاف زالوجنى - فى مؤتمر نظمته مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية للشؤون الدولية - "إن الفشل فى وصف تصرفات روسيا بأنها عدوان يشكل تحديا كبيرا للعالم بأسره لأننا نرى أن الأمر لا يقتصر على محاولات روسيا تعديل النظام العالمي، بل أن الولايات المتحدة تدمر هذا النظام".



وأعرب السفير الأوكرانى عن قلقه إزاء عدد من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، وقال "نرى أن البيت الأبيض يتخذ خطوات نحو الكرملين، محاولا مقابلتهم فى منتصف الطريق، مما قد يفتح الباب أمام خطر المزيد من الهجوم الروسى على أوروبا".



وتابع زالوجنى بقوله "من الواضح أن البيت الأبيض شكك فى وحدة العالم الغربى بأكمله، والآن تحاول واشنطن تفويض القضايا الأمنية إلى أوروبا دون مشاركة الولايات المتحدة، لذلك يمكننا القول إنه فى المستقبل القريب يمكن لحلف شمال الأطلسى (الناتو) أن يختفى من الوجود".



وأشار إلى أنه "فى ظل عدم قدرة حلف الناتو أو عدم استعداده للوقوف فى وجه روسيا، يصبح موقف أوكرانيا مهما للغاية، فأوكرانيا تدافع بحكم الأمر الواقع ليس فقط عن الحدود الشرقية لحلف الناتو، ولكن بالتأكيد عن الحدود الشرقية لأوروبا، والتى يمكن أن تصبح خط مواجهة فى المستقبل القريب"، مؤكدا أن استقلال أوكرانيا يشكل أحد العوامل الحاسمة بالنسبة لأمن وسلامة أوروبا.



وفى حديثه عن أفضل سيناريو لإنهاء الحرب، قال زالوجنى "إن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية واقعية للغاية، وينبغى لها أن تأمل فى التعافى بشكل كامل".