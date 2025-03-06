زلينسكى يسعى لدعم أوروبا فى بروكسل.. ومسئول بريطانى: سنكون وسيط "نزيه"

كتبت نهال أبو السعود

علقت وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز على قرار الولايات المتحدة بسحب تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكييف، خاصة بعد المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره فولوديمير زيلينسكي.

قالت جونز: "الدور الذي نلعبه في هذا الموقف هو أن نكون وسيطًا نزيهًا، وكان رئيس الوزراء واضحًا في أن هذا يعني أننا لا نعلق على كل منعطف أو تعليق تم الإدلاء به بين عشية وضحاها" ، وأضافت ان هذا لن يكون هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

وأضافت وزيرة الصناعة البريطانية: "لقد تعلمنا في أيرلندا الشمالية مدى أهمية لعب دور الوسيط النزيه، وعدم التعليق على كل منعطف أو تعليق، ولكن التمسك بمبادئنا التي أعتقد أن الجميع في البلاد يدعمونها من حيث الاستمرار في دعم أوكرانيا، ولعب هذا الدور لوقف القتال. وهذا يعني العمل مع الولايات المتحدة، والعمل مع فرنسا، والعمل مع الآخرين".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المبادئ الأساسية أن يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، أضافت جونز: "نحن لا نعلق على المسائل الاستخباراتية، كما قلت. والمبدأ هو أننا سندعم أوكرانيا. وهذا موقف ثابت".

في الوقت نفسه، سينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثات طارئة بشأن زيادة الدعم لكييف، مع سحب الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية والاستخباراتية، حيث سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي كيف يمكن زيادة ميزانيتهم العسكرية بسرعة بينما تحاول كييف سد الفجوة التي نتجت عن قرارات ترامب بوقف أجزاء من الدعم.

وحذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة إذا لم تعد الولايات المتحدة "بجانبنا" وقال أيضًا إنه على استعداد لمناقشة تقديم حماية القدرات النووية الفرنسية للحلفاء الأوروبيين.

يذكر ان الولايات المتحدة علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، مما أثر بشدة على تدفق المعلومات الحيوية التي تستخدمها كييف للدفاع عن نفسها من الهجمات الروسية، وتأتي الضربة الأخيرة بعد أن علق دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن المحادثات الإيجابية بين واشنطن وكييف تعني أنه قد يكون تعليقًا قصيرًا فقط.