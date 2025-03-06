زعماء الاتحاد الأوروبى يجتمعون لبحث دعم أوكرانيا وبدء خطة إعادة تسليح أوروبا

فاطمة شوقى

يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل اليوم الخميس ، لإعادة تأكيد التزام الاتحاد بدعم أوكرانيا وهدف "إعادة تسليح أوروبا" ، ويأتي اللقاء فى سياق يتسم بالتقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، ووسط معارضة رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لزيادة المساعدات العسكرية لكييف.

وتنعقد القمة، التي تأتي بعد اجتماعات عقدت مؤخرا في باريس ولندن، وسط اقتراح من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتعبئة 150 مليار يورو في شكل قروض لتعزيز الإنفاق الدفاعي، وتشكل هذه المبادرة جزءا من خطة أوسع نطاقا لتخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، ومعظمها من خلال إعادة تخصيص الأموال الأوروبية المخطط لها بالفعل، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.



وأعلن مصدر أوروبي كبير، الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر القمة شخصيا، ويسعى الزعماء الأوروبيون إلى تحديد رد مشترك على المحادثات التي بدأت مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الصراع.

مناقشة الإنفاق الدفاعي والسيادة العسكرية

ووفقا للصحيفة فإن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تعزيز الاستقلال العسكري للاتحاد الأوروبي وترسيخ استراتيجية إعادة التسليح في مواجهة تدهور العلاقات عبر الأطلسي، خاصة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا واستكشاف التقارب مع روسيا.



وترى مصادر الاتحاد الأوروبي أنه "من المهم للغاية" أن يطوي الاتحاد الأوروبي "صفحة" في المسائل الدفاعية ويتولى دورا أكبر في أمن القارة ، لكن دبلوماسيين أوروبيين يحذرون من أن الخطة البالغة قيمتها 150 مليار يورو ليست سوى "خطوة أولى"، وأن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدفاع.



ودعت فون دير لاين إلى إنشاء أداة مالية تسمح بإعطاء الأولوية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الدفاع المضادة للطائرات والمدفعية والذخيرة والطائرات بدون طيار. ومع ذلك، ترى العديد من الدول الأعضاء أن هذا الإجراء غير كاف وتدعو إلى زيادة الاستثمار على المدى الطويل.