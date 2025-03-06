روسيا ترفض أي هدنة مؤقتة وتحذر من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، رفض موسكو لأي هدنة مؤقتة في أوكرانيا، محذرة من أن الغرب يسعى لاستغلال هذه الهدنة لإعادة تجميع القوات الأوكرانية، وتعزيز قدرات كييف العسكرية.



وقالت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إن "التوصل إلى اتفاقات حاسمة بشأن التسوية النهائية أمر ضروري، وبدون كل هذا فإن أي هدنة أوإعادة تجميع أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه سيؤدي إلى النتيجة المعاكسة تماما".



وأضافت متحدثة الخارجية الروسية، أن الغرب يحاول بأي ثمن تحقيق هدنة لأوكرانيا ومنع انهيار الجبهة، لكن فترات الراحة في الصراع غير مقبولة.



وبحسب زاخاروفا، فإن كييف، بمساعدة حلفائها الغربيين، تستغل هذه الفرصة لتعزيز إمكاناتها ومحاولاتها اللاحقة للانتقام.



وأضافت المتحدثة أن نشر وحدات من القوات المسلحة الأوروبية في أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق.



وجاءت تصريحات زاخاروفا في ظل تقارير عن تحركات دبلوماسية غربية لحل الأزمة الأوكرانية.



وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" أكد اليوم الخميس أن روسيا تعارض أي خطط محتملة لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.



وقال بيسكوف - في إفادة صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - "إن موقف روسيا بشأن النشر المحتمل لقوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار واضح، حيث تعتبره موسكو أمرا غير مقبول".