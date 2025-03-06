رئيس وزراء جرينلاند ردا على ترامب: الجزيرة ملك لنا ولا يمكن الاستحواذ عليها

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أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتى بوروب إيجيدى أنه لا يمكن الاستحواذ على جزيرة جرينلاند أو شراؤها، مشددا:"جرينلاند ملك لنا"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلالها دعم إدارته لحق الجزيرة الواقعة في القطب الشمالى في تقرير مصيرها، غير أنه أضاف أن الولايات المتحدة "ستحصل عليها بطريقة أو بأخرى".

وأوضح إيجيدي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الأمريكية إيه بي سي نيوز، أن سكان الجزيرة ليسوا أمريكيين ولا دنماركيين، بل هم جرينلانديون، مؤكدا ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة هذه الحقيقة.

وأضاف في منشور له على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن مستقبل جرينلاند سيقرره شعبها.