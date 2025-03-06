درس عن الصيام والتربية الروحية والقنوت بمسجد الفتح بكفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع لايفين بعنوان " صوت هيخطف قلبك.. صلاة التراويح من مسجد الفتح فى مدينة كفر الشيخ.. مباشر""و" اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا.. دعاء القنوت بمسجد الفتح بكفر الشيخ.. مباشر، وقد أدى صلاة التراويح من مسجد الفتح فى كفر الشيخ أحلى ليالي رمضان" في الليلة السابعة من شهر رمضان، فقد شهد مسجد الفتح" الإستاد" بمحافظة كفر الشيخ إقبال المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك وقد ملأ المصلون ساحات الجامع، وأدوا صلاة التراويح في خشوع كبير، وردد المصلون الدعوات .





كما شهد المسجد درس عن درس عن الصيام درس للتربية الروحية ألقاه الدكتور طلعت أبو حلوه، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ رشدي حمدوه، إمام مسجد الفتح بكفر الشيخ.





وكانت مساجد كفر الشيخ تزينت لإستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من هذا العام، وتضم محافظة كفر الشيخ أكثر من 5 آلاف مسجد في كافة المدن والقرى، من أبرزها وأشهرها مسجد إبراهيم الدسوقي، ومسجد الشيخ طلحة التلمساني.



الحضور خلال الاستماع للدرس



جانب من الحضور بالمسجد



درس عن الصيان تربية روحية للصائم



دعاء القنوت بمسجد الفتح



