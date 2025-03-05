اليوم السابع
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أجواء روحانية فى المنيا.. استمع لأجمل صوت فى صلاة التراويح.. فيديو

الأربعاء، 05 مارس 2025 08:22 م
أجواء روحانية فى المنيا.. استمع لأجمل صوت فى صلاة التراويح.. فيديو صلاة التراويح
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من صلاة التراويح بمسجد الجمعية الشرعية بمحافظة المنيا، حيث توافد على المسجد المئات من المصلين قبل صلاة العشاء، وقد رصد البث الأجواء الروحانية داخل المسجد، وحرص المصلون على الالتزام بمواعيد الصلاة، حيث يتوافد المئات من المصلين خلال شهر رمضان على المسجد لأداء الصلاة خلف إمام المسجد الشيخ مشرف أحمد مشرف الأول على العالم فى حفظ القرآن الكريم.

وتمتلئ مساجد المحافظة بالمصلين من كل مكان لأداء الصلاة وخاصة المساجد الشهيرة بالمحافظة مثل مسجد سيدى أحمد الفولى واللمطى وصلاح الدين، وغيرها من المساجد التى تكتظ بالمصلين خلال الشهر الكريم، كما تحرص مديرية الاوقاف بالمحافظة على تنفيذ الملتقى الفكرى بمسجد الفولى للتوعية والتثقيف للمواطنين.







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