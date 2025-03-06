اليوم السابع
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حضور مرتفع للطلاب فى رمضان والمدارس تؤكد على تفعيل الغياب.. صور

الخميس، 06 مارس 2025 11:14 ص
حضور مرتفع للطلاب فى رمضان والمدارس تؤكد على تفعيل الغياب.. صور انتظام حضور الطلاب فى المدارس
كتب محمود طه حسين

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شهدت المدارس صباح اليوم الخميس ارتفاع فى نسب حضور الطلاب فى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث أكدت المدارس على تفعيل الغياب ومراقبة حضور التلاميذ فى شهر رمضان المبارك خاصة مع استمرار التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية والاستعداد لتقييمات شهر مارس الجارى والتى تنطلق الأسبوع المقبل.

انتظام حضور الطلاب فى المدارس
انتظام حضور الطلاب فى المدارس


وشددت المديريات التعليمية على أهمية الوقوف علي انتظام سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان و التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات والطلاب الطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة

حضور مرتفع للطلاب
حضور مرتفع للطلاب

 

وشددت المديريات على مواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسب حضور التلاميذ وتفعيل الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول وأثناء الفسحة لعدم التزاحم  والالتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك ومتابعة نسب حضور الطلاب والطالبات وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب والطالبات.

ارتفاع فى نسب حضور الطلاب فى نهاية الأسبوع الأول
ارتفاع فى نسب حضور الطلاب فى نهاية الأسبوع الأول


 







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وزارة التربية والتعليم

حضور التلاميذ فى رمضان

نسب حضور الطلاب فى رمضان

تقييمات وزارة التربية والتعليم

التقييمات الأسبوعية

اخبار مصر



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