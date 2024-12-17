اليوم السابع
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وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس أكثر من 85% وخفض الكثافة لأقل من 50

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:36 ص
وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس أكثر من 85% وخفض الكثافة لأقل من 50 محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نسب حضور الطلاب بجميع مدارس مصر تعدد نسبة 85٪.

وأكد وزير التربية والتعليم اثناء جولتة التفقدية المفاجئة لعدد من مدارس محافظة الغربية، بإدارة قطور التعليمية، أنه لا يوجد اي عجز المعلمين بالمواد الأساسية داخل أى فصل 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما شدد الوزير أن جميع المدارس الكثافة فيها أقل من 50 طالبا بالفصل فيما عدا 22 مدرسة وجاري العمل على تخفيض كثافتهم.

يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية. واستهل وزير التربية والتعليم الجولة التفقدية الغربية بزيارة مدرسة عبد الله ستيشن الاعدادية بنات ادارى التابعة لإدارة قطور التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، حيث أطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى. ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

 







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وزير التربية والتعليم

جولة الوزير بمحافظة الغربية

وزير التعليم يتفقد مدارس بمحافظة الغربية



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