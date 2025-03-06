جامعة دمياط تحتضن حفلا بمناسبة مرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

دمياط معتز الشربيني

احتضنت جامعة دمياط اليوم الخميس 6 مارس 2025، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، الحفل الذي نظمته المنطقة الأزهرية في دمياط، بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.

بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد مستشار المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط، والشيخ أشرف الموافي مدير إدارة منطقة وعظ دمياط، والدكتور محمد شادي نائب كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والأنبا صرابامون متري أسقف دمياط والمقرر العام المساعد لبيت العائلة بدمياط ، والأنبا هشام بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس ، والنائبة إيفلين متى ، والنائبة هناء فاروق عضوتا مجلس النواب، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات جامعتي دمياط والأزهر.

بدأت فعاليات الحفل الذي قدمه الشيخ محمد السيد الهريجي، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلا الشيخ محمد فوزي شوشة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك عرض فيديو تسجيلي عن تاريخ الجامع الأزهر الشريف ودوره التاريخي في نشر العلم والمعرفة، ما يعكس عمق تأثيره في العالم الإسلامي.

في مستهل كلمته، ألقى فضيلة الشيخ عصام حسونة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، كلمة تناول فيها دور الأزهر في نشر القيم الإسلامية وبناء الإنسان من خلال مناهجه التعليمية ، التي لا تقتصر على العلوم الشرعية دون غيرها ، بل تمتد لتشمل العلوم التجريبية والعقلية ، فبناء الإنسان محور دراسات الأزهر الشريف العقدية والفكرية والشرعية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية ، كما أكد على أهمية نشر قيم الأخوة الإنسانية في المجتمع، مشيرًا إلى جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في تعزيز هذه المبادئ.

وألقى الدكتور محمد إبراهيم شادي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بنين، كلمة تحدث فيها عن وثيقة "الأخوة الإنسانية" ، التي تدعو إلى السلام بين الأديان ونبذ العنف باسم الدين وتُعد دعوة عالمية تهدف إلى تعزيز التقارب بين البشر عبر الأديان السماوية ، وأكد أن الأزهر الشريف يلعب دورًا بارزًا في نشر هذه المبادئ حرصًا منه على تحقيق وحدة الصف والتعايش السلمي بين الشعوب والأوطان مستشهداً بالعديد من النصوص القرآنية التي تحث على التعارف والتسامح بين الناس.

وأشار إلى جهود الأزهر العميقة في هذا المجال، مثل إنشاء "بيت العائلة المصرية" وتأسيس "مجلس حكماء المسلمين"، الذي يهدف إلى نشر قيم السلام والمحبة وتخفيف التوترات في بعض المناطق، بالإضافة إلى إنشاء مركز الحوار بالأزهر الشريف للتقريب بين الثقافات والأديان.

وأضاف أن الأزهر أسس "مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف"، الذي يسعى إلى نشر الوسطية والتسامح الإسلامي ، ومن خلال هذه المبادرات، تم خفض حدة التوتر الطائفي وتعزيز الأخوة الإنسانية بين أبناء الوطن ، وأكد أن الأزهر الشريف يظل منارة للفكر الوسطي ويحمل لواء الإسلام المعتدل.

وفي كلمته الترحيبية، رحب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، بالحضور من القيادات البارزة في رحاب جامعة دمياط وهنأهم بمناسبة الاحتفالية .

وأشاد رئيس الجامعة بدور الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة عبر العصور، مشيرًا إلى أن الجامعة ستظل دائمًا داعمة لقيم الأزهر في بناء مجتمع معتدل ومتسامح.

ثم تحدث الأستاذ الدكتور أسامة العبد، مستشار المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، عن جهود الأزهر في نشر مبادئ الأخوة الإنسانية على مستوى العالم ، وقال: "إن الأزهر الشريف هو منبر الريادة الوطنية لمصر، ومصر كانت ولا تزال قبلة التعليم، والأزهر يمثل ضمير الأمة الإسلامية" ، وأكد على دور الأزهر في تعزيز التعايش بين الأديان المختلفة ونشر قيم السلام من خلال بعثاته المختلفة.

كما عبر العبد عن تقديره لرجال الكنيسة المصرية، وأثنى على تعاون الأزهر مع الكنيسة من خلال "بيت العائلة" الذي يساهم في تعزيز التآخي بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدماً التهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على هذه الاحتفالية المميزة.

وأضاف محافظ دمياط ، أن الأزهر الشريف كان ولا يزال منارة للفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والسلم في مختلف أنحاء العالم.

ثم أهدى الأستاذ الدكتور أسامة العبد ، تكريماً لكل من محافظ دمياط ورئيس الجامعة والمستشار العسكري، تقديرًا لجهودهم في دعم قيم الأزهر الشريف.

تحدث الشيخ محمد إبراهيم غازي، عضو لجنة الفتوى بمنطقة وعظ دمياط، عن دور لجان المصالحات وفض المنازعات ووحدات لم الشمل في نشر السلام المجتمعي ، وأوضح أن الأزهر الشريف قام بإنشاء لجنة لفض المنازعات للحد من قضية الثأر، كما أسس وحدات لم الشمل في المجتمع للتواصل وحل الخلافات الأسرية والمجتمعية.

وفي كلمة لها، تحدثت الواعظة إلهام فاروق عن أهمية الحفاظ على القيم الأسرية في مواجهة التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة التمسك بالقيم الإسلامية في التربية والتوجيه.

كما ألقى الأنبا صرابامون، المقرر العام المساعد لبيت العائلة بدمياط، كلمة هنأ فيها الحضور بمناسبة صوم شهر رمضان، وأثنى على جهود الأزهر في تعزيز التآخي بين أبناء المجتمع المصري، مشيدًا بتأسيس "بيت العائلة" في دمياط، الذي يسهم في تقوية الروابط بين المسلمين والمسيحيين.

وتخللت فعاليات الحفل فقرة ثقافية، ألقى فيها الطالب مصطفى شلبي كلمة باللغة الإنجليزية عن دور الأزهر في نشر قيم الإسلام الوسطية والسلام، بينما قدمت الطالبة جومانا محمد قصيدة شعرية تجسد قيم الأزهر الشريف ، كما قدم الطالب تيم محمد الشاوي والطالبة إيمان وجيه أنشودتين عن الأزهر الشريف.

وخلال كلمته، نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف ، تحدث الشيخ أحمد عبد الرحمن عن التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة والحفاظ على الشريعة الإسلامية ، وأوضح أن الأزهر يظل مرجعية علمية وثقافية للمسلمين في جميع أنحاء العالم .

وفي ختام الحفل، تحدث الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بدمياط، عن الدور الكبير الذي تلعبه أروقة الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية، حيث بلغ عددها 2100 فرع على مستوى الجمهورية، مما يعكس دور الأزهر في تلبية احتياجات المجتمع لنشر الوسطية وتوجيه الشباب نحو الفهم الصحيح للإسلام.

ثم تحدث الشيخ عبده إبراهيم عبيد، مدير الرواق الأزهري بفرع دمياط، عن أهمية الأروقة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الشرعية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يبذل جهدًا كبيرًا لتعليم الشباب وتوجيههم نحو الفكر الوسطي بعيدًا عن التطرف.

واختتم الشيخ محمد السيد الهريجي ، مقدم الحفل ، بتوجيه الشكر لكل المشاركين والمساهمين في تنظيم هذه الاحتفالية، مؤكداً على أن الأزهر الشريف سيظل دائمًا منارة علمية وفكرية في نشر الإسلام المعتدل والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع.