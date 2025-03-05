رئيس جامعة دمياط يفتتح ندوة "أهلاً رمضان" بكلية التربية

دمياط معتز الشربيني

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 ، ندوة "أهلاً رمضان" ، والتي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية التربية بالتعاون مع أسرة من أجل مصر، وحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد أبو الوفا الواعظ بالأزهر الشريف ، وذلك بحضور الدكتور أماني عوض، عميد كلية التربية، والدكتور محمد حسن جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبده رائد أسرة من أجل مصر.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة على دور الجامعة في ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية بين الطلاب، قائلاً:

"شهر رمضان ليس شهر الصوم فحسب، بل هو فرصة لتعزيز الوازع الأخلاقي، وغرس قيم التضامن والإيثار"، مؤكدًا أن "التعليم لا يكتمل إلا ببناء الإنسان روحًا وعقلًا".

تناولت الندوة الجانب الروحي لفضائل الشهر الكريم، استعرض فيها فضيلة الشيخ "محمد أبو الوفا" ، الواعظ بالأزهر الشريف، عن فضائل الشهر الكريم، مُستندًا إلى النصوص الشرعية، ومُؤكدًا على أن "الصوم يُهذب النفس ويُقوي صلة العبد بربه" ، كما ناقش دور الشباب في استغلال الشهر لتحقيق التنمية الذاتية والمجتمعية.